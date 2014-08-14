В Донецкой области за три дня погибли 74 человека

С начала недели, 11-13 августа, в Донецкой области из-за боевых действий погибли 74 человека, еще 116 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

По данным департамента здравоохранения обладминистрации, к утру четверга, 14 август,а в результате боевых действий погибли 74 жителя области, еще 116 получили ранения разной степени тяжести.

Всего с момента начала ведения учета пострадавших в ходе событий, начавшихся в Донецкой области 1 марта, ранения получили 1 623 человека, погибли - 839.

Напомним: по данным ООН, к 10 августа за время боев на Донбассе погибли 2086 человек.