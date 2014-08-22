Штаб АТО: террористы из миномета обстреляли мирных жителей во время раздачи воды

В поселке Красный Партизан (Ясиноватский район Донецкой области) террористы из миномета обстреляли жителей во время раздачи воды.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В то же время силовики объяснили, что в поселке уже больше месяца отсутствует центральное водоснабжение, а ближайший колодец находится в нескольких километрах от населенного пункта, поэтому армия организовала снабжение местного населения водой.

"В то время, когда у водовозки собираются простые селяне, террористы открывают минометный огонь из 2Б9 "Василек" (миномет - ред.). Результаты таких обстрелов - это убитые или раненые мирные люди, разрушенные дома", - отметили в пресс-центре.

"Нелюдей не смутило, что пункт раздачи воды находится у церкви. Террористы хотят заставить людей жить в нищете. Но помощь местным от украинских военных придет при любых условиях", - подчеркнули силовики.

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