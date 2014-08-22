Пожар на железной дороге в Черкасской области локализирован, сгорело пять домов

Спасатели локализировали пожар на железнодорожной станции "Городище" в Черкасской области, в настоящее время ведутся работы по его ликвидации.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Пожар локализован в 09:50, продолжаются работы по окончательной ликвидации пожара. Пожарно-спасательными подразделениями проводятся пенные атаки, и защита прочих зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

В то же время председатель Городищенской районной госадминистрации Николай Дудник, комментируя инцидент, сообщил, что полностью сгорело пять частных жилых домов, около 20 было повреждено. Об этом пишет УНИАН.

"Пять домов полностью сгорело. Частично повреждены, сейчас уточняется по другим усадьбам. Примерно усадеб 20 пострадало. Погибших нет, раненых тоже", - добавил он.

Позже в пресс-службе прокуратуры Черкасской области сообщили, что по факту нарушения правил безопасности движения электропоезда на станции "Городище" открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 22 августа, на железнодорожной станции "Городище" (Черкасская область) в результате схода с рельсов 20 цистерн произошел разлив нефтепродуктов и возгорания 11 цистерн с локомотивом.