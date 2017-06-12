Резня в Одессе. Во время разборок таксист нанес пассажиру 4 ножевых ранения

В Одессе задержали таксиста, который нанесший тяжелые ножевые ранения своему пассажиру.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.

"В воскресенье, 11 июня, в ходе внезапно возникшего конфликта водитель такси нанес пассажиру 4 ножевых ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий правохранители задержали 27-летнего подозреваемого. Ему сообщено о подозрении в покушении на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины). Причина нападения в настоящее время устанавливается.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского райотдела полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в магазине Одессы муж исполосовал экс-жену кухонным ножом.