На Ровенщине нашли убитым таксиста

В Ровенской области, возле села Здовбица нашли брошенный автомобиль BMW и мертвого водителя с ножевым ранением грудной клетки.

"Об исчезновении 31-летнего жителя Ровно в полицию сообщила его 57-летняя мать. Тело пропавшего обнаружили в поле, рядом — автомобиль, на котором он работал таксистом. Рядом лежало орудие убийства — окровавленный нож", — сообщает ровенская полиция.

По факту умышленного убийства открыто досудебное расследование. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одессе задержали таксиста, который нанесший тяжелые ножевые ранения своему пассажиру.