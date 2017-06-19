ДТП на Буковине. Отбойник насквозь "прошил" Peugeot, есть погибшие и пострадавшие

В понедельник, 19 июня, в селе Мамаивцы Кицманского района Черновицкой области около 10:00 утра легковой автомобиль Peugeot столкнулся с отбойником, в результате три человека погибли на месте, еще двое получили травмы, среди них ребенок.

Об этом сообщается на сайте управления ГосЧС Украины в Черновицкой области.

Травмированные пассажиры были госпитализированы в лечебные учреждения.

Поскольку в результате аварии тело водителя от сильного удара зажало внутри машины, спасатели с помощью специального оборудования разрезали автомобиль и деблокировали погибшего мужчину.

Напомним, 18 июня во Львове возле храма Святого Андрея джип Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся, есть погибшая и пострадавший.

Видео: MNSCHE.

Фото: cv.dsns.gov.ua.