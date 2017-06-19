ДТП на Буковине. Отбойник насквозь "прошил" Peugeot, есть погибшие и пострадавшие

Травмированные пассажиры были госпитализированы в лечебные учреждения.
Об этом сообщается на сайте управления ГосЧС Украины в Черновицкой области.
Травмированные пассажиры были госпитализированы в лечебные учреждения.
Поскольку в результате аварии тело водителя от сильного удара зажало внутри машины, спасатели с помощью специального оборудования разрезали автомобиль и деблокировали погибшего мужчину.
Напомним, 18 июня во Львове возле храма Святого Андрея джип Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся, есть погибшая и пострадавший.
Видео: MNSCHE.
Фото: cv.dsns.gov.ua.