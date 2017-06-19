Стрельба под Киевом. Военный ранил в ногу мужчину, проникшего в часть

Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины по факту инцидента в городе Борисполе, где военнослужащий выстрелил в гражданского, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 414 УК Украины, то есть нарушение правил обращения с оружием, причинившее потерпевшему телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что 18 июня 2017 года, находясь в составе суточного наряда воинской части, военнослужащий увидел постороннего человека, который якобы незаконно проник на военный объект, и выстрелил из табельного огнестрельного оружия, нанеся огнестрельное ранение в ногу потерпевшему, который безосновательно находился на территории поста.

Проводятся первоочередные следственные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве дорожный конфликт закончился стрельбой, есть раненые.