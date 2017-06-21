Пьяный боевик легковушкой сбил гражданского на мотоцикле и был уволен задним числом

Систематическое употребление спиртных напитков оккупантами на Донбассе приводит к самовольному оставлению воинских частей и все новым противоправным действиям в отношении местного населения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 19 июня военнослужащий на легковом автомобиле в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав сбил гражданское лицо на мотоцикле. Пострадавший мотоциклист получил тяжелые травмы.

Командование воинской части пытается скрыть причастность преступника к российским оккупационных войск путем его увольнения задним числом, добавили в ГУР МОУ.

Неделей ранее "Главред" сообщал, что "морпех" ДНР под наркотиками украл грузовик и протаранил частный дом.