На Закарпатье из табельного оружия застрелился пограничник

На Закарпатье в селе Каменица под Ужгородом погиб на службе, предварительно, выстрелив себе в голову из табельного оружия, военнослужащий Чопского отряда Госпогранслужбы Украины.

Пограничник был родом из Кировоградщины, города Новоукраинка, сообщает интернет-издание "Mukachevo.net"..

"20 июня 23-летний пограничник Артем Филоненко заступил на дежурство в 8 утра, около 13:00 вернулся с обеда снова на дежурство, и почти сразу его коллеги услышали выстрел. На посту был найден парень с ранением в голову", — говорится в обнародованной в четверг заметке со ссылкой на источники в правоохранительных органах и среди пограничников.

Пограничник скончался по дороге в больницу в карете "скорой помощи". Он выстрелил себе в голову из табельного оружия, которое было выдано ему, когда он заступил на дежурство — автомата АК-74. Также известно, что погибший оставил записку перед смертью.

При этом в военной прокуратуре отметили, что сейчас возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.414 УК Украины (неосторожное обращение с оружием).

По словам военного прокурора Ужгородского гарнизона Олега Цицака, пока не будет результатов всех экспертиз, следователи не могут официально говорить о самоубийстве, пусть и даже действительно есть прощальная записка, написанная погибшим, которому оставалось служить 3 месяца.

Ранее бывший военный прокурор Анатолий Маркевич назвал шокирующие цифры самоубийств в армии.

фото: mukachevo.net