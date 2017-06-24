"Морпехи" ДНР под наркотиками уничтожили одного боевика, есть раненые

На захваченной части Донбасса члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР в состоянии наркотического опьянения из минометов обстреляли позиции своих пособников, один боевик убит, два — ранены.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, в рядах врага продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния бойцов, увеличивается количество случаев употребления алкоголя и наркотических веществ во время выполнения боевых задач, что приводит к потерям.

"Минометным расчетом "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" осуществлен обстрел соседних позиций, в результате которого один военнослужащий убит и двое ранены", — отметили в министерстве.

Командование незаконного вооруженного формирования выяснило, что на момент инцидента минометчики были в состоянии наркотического опьянения. При обыске личных вещей злоумышленников найдено много наркотического анальгетика "Трамадол" российского производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что на востоке Украины командование боевиков пытается скрывать информацию о потерях среди личного состава, в частности, включая данные о раненых террористах в статистику по пострадавшим гражданским лицам.