"Морпехи" ДНР под наркотиками уничтожили одного боевика, есть раненые

В рядах противника снижается уровень морально-психологического состояния бойцов, отметили в Минобороны.
На захваченной части Донбасса члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР в состоянии наркотического опьянения из минометов обстреляли позиции своих пособников, один боевик убит, два — ранены.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
По его данным, в рядах врага продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния бойцов, увеличивается количество случаев употребления алкоголя и наркотических веществ во время выполнения боевых задач, что приводит к потерям.
"Минометным расчетом "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" осуществлен обстрел соседних позиций, в результате которого один военнослужащий убит и двое ранены", — отметили в министерстве.
Командование незаконного вооруженного формирования выяснило, что на момент инцидента минометчики были в состоянии наркотического опьянения. При обыске личных вещей злоумышленников найдено много наркотического анальгетика "Трамадол" российского производства.
Ранее в Минобороны сообщили, что на востоке Украины командование боевиков пытается скрывать информацию о потерях среди личного состава, в частности, включая данные о раненых террористах в статистику по пострадавшим гражданским лицам.