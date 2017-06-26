Под Харьковом подорвали и ограбили банкомат, фото с места происшествия

В ночь на понедельник, 26 июня, под Харьковом неизвестные злоумышленники в камуфляжной одежде подорвали и ограбили банкомат.

Об этом говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в поселке Высокий около 02:30, сумма украденных средств устанавливается.

Копам о случившемся рассказал дежурный по железнодорожной станции "Октябрьская". По его словам, в поселке у магазина трое злоумышленников с помощью взрывного устройства повредили банкомат и забрали деньги.

Приехавшие полицейские осмотрели место происшествия, они ищут правонарушителей. Начато производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса (кража).

Ранее стало известно, что в Харькове зарезали 24-летнего студента из Марокко, который учился в одном из вузов областного центра. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Фото: facebook.com/police.kharko