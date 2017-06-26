В Минобороны назвали потери боевиков за неделю: пять — уничтожены, более 20 ранены

Пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что в зоне спецоперации на Донбассе за прошедшую неделю (19-25 июня) были уничтожены пять боевиков, а 26 — получили ранения.

Об этом он рассказал на брифинге, ссылаясь на данные Главного управления разведки оборонного ведомства, говорится на mediarnbo.org.

По словам спикера, самые большие потери враг понес на Бахмутский трассе и на Мариупольском направлении.

"Потери противника за прошедшую неделю составили: пять ликвидированных оккупантов, 26 раненых, три БМП", — отметил полковник.

Ранее командир 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВСУ полковник Владислав Клочков сказал, что под Желобком Луганской области украинские военные в ближнем огневом боюликвидировали двух членов диверсионно-разведывательной группы террористов.