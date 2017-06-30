В Сети появились фото российского диверсанта "Алекса": "зашкварен" под Желобком

Диверсант Александр Щерба из Кирова был уничтожен под Желобком.
Фото было опубликовано на странице в Twitter.
"Свежая несвежая русня Александр Щерба, позывной "Алекс", из Кирова. Зашкварен на неделе в ЛНР под Желобком", — говорится в подписи к фото.
Свежая несвежая русня Александр Щерба, позывной Алекс, из Кирова. Зашкварен на неделе под Желобком. pic.twitter.com/CVeA2ykWYd— Хyёвий Київ (@XyKyiv) 29 июня 2017 г.
Ранее сообщалось, что в Сети блогер показал фото пророссийских диверсантов, которых накануне под Желобком захватили в плен украинские военные.
Напомним, диверсионная группа террористов ЛНР состояла из шести человек. Двое были ликвидированы, а еще четверых обезвредили и взяли в плен.