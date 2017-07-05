Трагедия на Запорожье: поезд протаранил легковушку, погибли три человека

В среду днем, 5 июля, в Мелитопольском районе Запорожской области на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль, погибли три человека, в частности, ребенок.

Об этом говорится на сайте Главного управления ГСЧС в регионе.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на перегоне между станциями "Акимовка" и "Тащенак".

Там пассажирский поезд №232 сообщением "Геническ — Ивано-Франковск" столкнулся с авто Cherry Kimo. Личности, возраст и место жительства погибших устанавливаются.

Ранее СМИ писали, что в Изюме Харьковской области авто, в котором ехали две девушки, употребляли алкоголь и транслировали свои действия в Instagram, столкнулось с опорой электросети, потом отлетело и ударилось о дерево, водитель и пассажирка скончались.

Фото: zp.dsns.gov.ua