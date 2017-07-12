Похищения, избиения и запугивание. На Запорожье накрыли опасную банду

В Запорожской области сотрудниками управления уголовного розыска области ликвидирована межрегиональная преступная организация, которая в течение 2013-2017 годов совершила более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что подозреваемых задержали сегодня, 12 июля.

"Преступники занимались незаконными разработками шлаковых отвалов. Кроме этого, внедрялись в работу закрытых компьютерных систем бюджетообразующих предприятий города, при этом фиктивно увеличивали фактический вес реализуемого металлолома. После чего денежные средства, полученные преступным путём, конвертировали и легализовывали, направляя их в реальный сектор экономики", — рассказал Золотоноша.

По словам руководителя областной полиции, информацию о порядке поставок, переработке металла и схемы расчета преступники получали путем угроз сотрудникам предприятий, в частности, похищали людей, избивали, а в отдельных случаях сжигали автомобили работникам заводов.

Всего задержаны 8 членов преступной организации. Им уже сообщено о подозрении в совершении тяжких преступлений.

Также к незаконной деятельности группировки причастны еще 35 человек.

В настоящий момент проводятся обыска и задержания.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье задержали 5 участников ОПГ и объявлен в розыск "смотрящий" "Марик".