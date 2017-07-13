Разбой на три миллиона. В Одесской области задержали опасную банду

В четверг, 13 июля, в Одесской области полиция задержала группу подозреваемых в разбойном нападении на киевского предпринимателя и его несовершеннолетнего сына возле промтоварного рынка "7-й километр", совершенном 10 июля.

Об этом рассказали в Главном управлении Национальной полиции в области, сообщает УНИАН.

Сообщается, что банда, которая совершила разбойное нападение, отобрав у предпринимателей большую сумму денег, была задержана около 4.00.

По словам советника начальника регионального главка полиции Руслана Форостяка, также изъяты два автомобиля Mercedes, на которых злоумышленники скрылись после нападения.

"Иномарки установлены и изъяты в дополнение к другим доказательствам. Сейчас ведутся следственные действия. Проверяется возможная причастность задержанных к другим преступлениям", — отметил Форостяк.

Он акцентировал, что есть основания полагать, что на счету этой группировки, сложившейся по этническому признаку, много аналогичных преступлений, совершенных и в других регионах Украины.

Форостяк отказался назвать точное количество задержанных, сославшись на тайну следствия.

Отметим, что рано утром 10 июля в Одесской области во время вооруженного нападения возле промтоварного рынка "7-й километр" ранения получили киевский предприниматель и его несовершеннолетний сын. В частности, на автостоянке около рынка шестеро злоумышленников напали на 44-летнего частного предпринимателя — жителя Киева и его 17-летнего сына. Нападавшие стреляли, а также били потерпевших руками и ногами.

Оба потерпевших госпитализированы. С места происшествия изъяты 14 гильз калибра 9 мм от устройства для отстрела резиновых пуль, раскладной нож и пр.

Завладев сумкой с деньгами, злоумышленники скрылись на двух автомобилях Mercedes.

Похищенную сумму правоохранители не называют, однако, по неофициальным данным, бандиты отобрали у предпринимателя порядка 3 млн грн.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове накрыли банду экс-милиционеров из УБОП.