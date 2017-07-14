Обложили бизнесменов "данью". На Житомирщине поймали банду рэкетиров

В Новоград-Волынском Житомирской области СБУ совместно с полицией обезвредила организованную группировку рэкетиров под руководством "криминального авторитета", ранее судимого за разбой и кражи.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

"Организатор банды — ставленник одного из "воров в законе". Применяя физическое и психологическое давление, рэкетиры заставляли местных предпринимателей платить им деньги, так называемую "дань", за беспрепятственную предпринимательскую деятельность", — рассказали в СБУ.

14 июля в Новограде-Волынском правоохранители задержали трех членов группировки при передаче им одной из жертв рэкета части ежемесячной "дани".

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства бандитов в Житомире и Новограде-Волынском.

Решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом СБУ накрыла мощную банду рэкетиров.

Фото: СБУ.