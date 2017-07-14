Обложили бизнесменов "данью". На Житомирщине поймали банду рэкетиров

Организатор банды — ставленник одного из "воров в законе".
В Новоград-Волынском Житомирской области СБУ совместно с полицией обезвредила организованную группировку рэкетиров под руководством "криминального авторитета", ранее судимого за разбой и кражи.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
"Организатор банды — ставленник одного из "воров в законе". Применяя физическое и психологическое давление, рэкетиры заставляли местных предпринимателей платить им деньги, так называемую "дань", за беспрепятственную предпринимательскую деятельность", — рассказали в СБУ.
14 июля в Новограде-Волынском правоохранители задержали трех членов группировки при передаче им одной из жертв рэкета части ежемесячной "дани".
Сейчас продолжаются обыски по месту жительства бандитов в Житомире и Новограде-Волынском.
Решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом СБУ накрыла мощную банду рэкетиров.
Фото: СБУ.