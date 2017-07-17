В Одессе прогремел взрыв гранаты, погиб подросток

Сработала граната РГД-5.
Об этом сообщает "Таймер" со ссылкой на информацию пресс-службы управления полиции в Одесской области.
По данным ведомства, взрыв произошёл около 12:00. Сработала граната РГД-5. В результате взрыва погиб 16-летний юноша, двое его товарищей получили ранения и госпитализированы.
В настоящее время полиция устанавливает, при каких обстоятельствах граната попала в руки несовершеннолетних.
Открыто уголовное производство.
Напомним, 10 июня в Киеве во дворе частного дома произошел взрыв гранаты.
Фото: timer-odessa.net.