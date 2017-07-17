Подробности взрыва в Одессе: гранату подростку подарили

В Одессе в одном из многоквартирных домов подросток погиб от взрыва гранаты, которую ему подарил знакомый.

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, взорвалась граната Ф-1.

В квартире, а также гараже семьи парня, который подарил опасный предмет, нашли, в частности, боеприпасы, тротиловую шашку весом 400 г и саперные лопаты.

Начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Одессе граната взорвалась 17 июля в Малиновском районе города, погиб 16-летний парень, два его товарища получили ранения и были госпитализированы.Узнать больше об инциденте можно здесь.