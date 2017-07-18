На Буковине Mercedes влетел в туравтобус, 20 пострадавших, опубликованы фото и видео с места аварии

Вблизи Черновцов вечером 17 июля, микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с туристическим автобусом Neoplan, следовавшим транзитом через Украину из Германии в Молдову. В результате аварии 20 человек пострадали.

По словам очевидцев, водитель Sprinter. во время неудачного обгона сразу нескольких автомобилей не успел вернуться на свою полосу и столкнулся лоб в лоб с автобусом, в котором находились около 60 туристов. От удара он съехал на обочину и чуть не перевернулся — пассажирам пришлось вылезать через люк, сообщает ТСН.

В результате ДТП водителя Mercedes выбросило через разбитое лобовое стекло, он погиб сразу. Водителя автобуса спасатели буквально вырезали из кабины — от удара все двери изувечило и заблокировало.

Большинство туристов являются гражданами Молдовы, все они возвращались из туристической поездки в Германию. В больницу забрали около 20 пассажиров, по предварительным данным — из них пятеро в тяжелом состоянии.

Напомним, 17 июля, под Киевом на Одесской трассе столкнулись легковой автомобиль и автобус с пассажирами, погиб один человек, есть пострадавшие.

фото: видео: ТСН; pogliad.ua; 0372.ua