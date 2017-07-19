Взрыв в доме на Ровенщине, погибли три человека

На Ровенщине в одном из частных домохозяйств произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В пгт Заречное 18 июля около 22 час. 38 мин. на территории частного домохозяйства в хозяйственной постройке произошел взрыв неизвестного взрывного предмета, в результате чего погибло 3 человека", — говорится в сообщении.

Разрушений строительных конструкций нет. Правоохранительными органами проводится следствие.

Как сообщила инспектор отдела коммуникации полиции региона Ольга Ангелова, молодой человек, который пришел в гости, принес предмет, внешне похожий на гранату, сообщает 112 Украина.

"Правоохранители на месте происшествия установили, что в гости к 49 — летнему владельцу дома пришел товарищ. Оба сели ужинать, когда к ним пришел еще один 25-летний знакомый, проживающий неподалеку. Этот визит правоохранителям вскоре подтвердила дочь хозяина дома.

По ее словам, молодой человек принес в дом предмет, внешне похожий на гранату. Через некоторое время девушка ушла к родственникам, а мужчины остались. За результатами осмотра работников взрывотехнического отдела, в доме взорвалась граната РГД-5. Ее обломки правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

В настоящее время проводится досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ по факту гибели трех человек. В результате взрыва больше никто не пострадал", — сказала она.

Напомним, 16 июля в Одессе в результате взрыва гранаты погиб 16-летний подросток.

Фото: charivne.info; видео: 112 Украина