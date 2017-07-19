В ЛНР при задержании убили трех и ранили 7 мотострелков-дезертиров

В связи с низким уровнем морально-психологического состояния личного состава в соединениях и частях российских оккупационных войск на Донбассе продолжаются случаи грубого нарушения воинской дисциплины, что приводит к необратимым и санитарным потерям.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

"Во время задержания группы военнослужащих, покинувших передовую позицию с оружием, убиты трое и ранены семеро военнослужащих отдельного комендантского полка (Луганск) и 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ", — говорится в сообщении.

Ранее в разведке сообщали, что в рядах банд ЛНР не досчитались 12 "мотострелков".