Горе-мать: в Ровно патрульные спасли младенца из закрытого авто

В Ровно патрульные спасли младенца из оставленного на жаре закрытого авто.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в своем Facebook.

В Патрульную полицию Ровно сообщили о 5-месячном младенце, который плачет на переднем сидении закрытого авто. Прохожие пытались самостоятельно открыть машину, однако не справились и позвонили по телефону 102,

По прибытию правоохранители обнаружили автомобиль Peugeot, стоящий под прямыми солнечными лучами на 30-градусной жаре, с закрытым внутри маленьким ребенком. Полицейские приняли решение немедленно вскрыть авто из-за угрозы здоровью и жизни ребенка. Машину открыли без повреждений, вызвали скорую помощь.

Позже вернулась мать ребенка. 33-летняя женщина заявила, что ее не было всего несколько минут, однако очевидцы настаивали, что младенец более получаса был закрыт в авто.

У ребенка была повышена температура, однако угроз жизни нет — к такому выводу пришли врачи после осмотра. Однако медики подтвердили: если бы не быстрая реакция небезразличных граждан и полицейских, последствия могли бы быть куда более тяжелыми.

У матери и свидетелей взяли показания. Об инциденте сообщили начальнику отделения ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Напомним, в Ровно иностранец жестоко избил участника АТО.