Ответка на Донбассе. В штабе АТО рассказали о раненом украинском военном

В зоне АТО на Донбассе сегодня получил ранения один украинский военнослужащий.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"После активизации незаконных вооруженных формирований в минувшие двое суток, сегодняшний день характеризуется, как относительно спокойный. С полуночи и до 18 часов боевики пять раз нарушили перемирие. Ответным огнем наши военные заставили противника прекратить обстрелы", — говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении около полуночи бандформирования из минометов различных калибров обстреливали украинских защитников в Водяном.

На Луганском направлении вражеские огневые провокации зафиксированы в районе поселков Донец и Крымское.

"Почти в 2 часа ночи в результате обстрела наших позиций неподалёку от Новгородского, на Донецком направлении, огнестрельное ранение получил боец сил АТО", — говорится в сообщении.

В штабе добавляют, что дневное затишье нередко бандформирования используют для подготовки ночных провокаций.

"В то же время, отметим, силы АТО находятся в полной боевой готовности к любым агрессивным действиям противника", — подчеркивают в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО боевики понесли серьезные потери.