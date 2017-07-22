На Одесчине в ДТП погибла спецкор интернет-издания

Трагедия произошла сегодня рано утром возле Троицкого.
В субботу, 22 июля, рано утром возле села Троицкое Одесской области в результате ДТП погибла специальный корреспондент интернет-газеты "Страна.ua" Стася Рафал.
Об этом говорится на сайте издания.
По его данным, трагедия произошла около 4 часов на трассе Киев — Одесса.
"Микроавтобус, на котором в Одессу ехала Стася, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил на средней полосе трассы", — говорится в статье.
Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть журналистки. Рафал работала в интернет-издании с момента его основания — с начала 2016 года.
Напомним, в конце февраля в Макарове Киевской области на трассе Киев-Чоп в ДТП погиб молодой украинский рэпер, участник групп "Чорно-білі" и Wax Words Андрей "Insane" Левчук.
Фото: strana.ua