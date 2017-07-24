В Днепре водитель Lexus обстрелял машину с беременной женщиной и ребенком, водителя авто ранил

В Днепре в районе жилого массива "Парус" водитель Lexus посреди дороги открыл стрельбу по машине с беременной женщиной и ребенком, а потом подстрелил водителя авто.

По словам пострадавшего водителя, водителю внедорожника показалось, что его "подрезали", и он начал преследовать его авто, сообщает "Информатор".

"Я собирался перестроиться во второй ряд, чтобы повернуть. Машина ездит на газу, поэтому при нажатии педали газа немного тормозит. Вероятно, водителю Lexus в этот момент показалось, что я хочу его "подрезать". Это ему не понравилось, иномарка стала преследовать нас. Уже на перекрестке за Новым мостом на светофоре он поравнялся с нами и из окна открыл стрельбу по машине", — рассказал мужчина, отметив, что в авто стекло не тонированное, поэтому водитель Lexus видел, что там находятся беременная женщина с ребенком.

После этого он притормозил и вышел из авто, между водителями произошла словесная перепалка, мужчина из Lexus выстрелил и попал в правое бедро другому мужчине, а тот, в свою очередь, применил перцовый баллончик.

Также пострадавший отметил, что его беременной жене, на глазах у которой все происходило, стало плохо, а ребенок испугался.

Пока мужчина с простреленной ногой успокаивал семью, водитель Lexus просто сел в машину и уехал.

Впоследствии его задержали на Кайдакском мосту.

На помощь нарушителю приехали его родственники, которые также вели себя агрессивно, угрожали и всячески препятствовали работе журналистов. От каких-либо комментариев отказались.

Врачи госпитализировали водителя с простреленным бедром и прооперировали. По словам медиков, рана не очень серьезная, но мужчине придется провести на больничной койке несколько дней.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, 19 июля, в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" возле станции метро "Черниговская" убили человека.

Фото; видео: informator.dp.ua