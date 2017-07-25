ДТП на Киевщине. Nissan на встречке протаранил два авто, пострадали 9 человек

Во вторник утром, 25 июля, в Киевской области на автотрассе "Киев-Одесса" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 9 человек, среди них дети и иностранцы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области.

"Сегодня утром, в 7.30, на 61-м км автотрассы "Киев-Одесса" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan с государственными номерами Беларуси выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями. Автомобиль Saab, с госномерами Беларуси, в салоне которого ехали граждане Беларуси, двигался в направлении Киева. За ним следовала машина Mitsubishi с украинскими госномерами, в салоне которой тоже были граждане Беларуси. В это время им навстречу выехал автомобиль Nissan", — информирует полиция.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек, среди них иностранцы и двое несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, специалисты-эксперты, медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что под Львовом фура и микроавтобус раздавили легковушку, три человека погибли.

Фото: ГУ НП в Киевской области.