Трагедия в Николаеве. Узнав о самоубийстве возлюбленного, девушка прыгнула с крыши дома

В Николаеве девушка, узнав о самоубийстве возлюбленного, покончила с собой.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что инцидент произошел 25 июля около двух часов ночи. Жительница микрорайона Матвеевка рассказала о том, что она обнаружила повешенным своего 25-летнего брата.

Как установили следователи, вечером парень, проходя мимо развлекательного заведения, увидел, что возле него лежит мужчина. Подойдя к нему, решил помочь, однако пока он пытался поднять нетрезвого посетителя кафе, к ним подошла компания молодых людей, которые, не разобравшись в ситуации, подумали, что "беспомощного" мужчину парень пытается ограбить. Между ними возник конфликт, который перерос в драку.

Парень, который хотел помочь мужчине, обиделся на компанию парней, и сначала пошел домой, однако не мог успокоиться.

"Он снова вернулся в развлекательное заведение, чтобы все же объяснить мужчинам свои действия, но его никто не хотел слушать. В баре между ними вновь возник конфликт, в который вмешалась соседка парня, и сопроводила его домой. Как стало известно позже, парень позвонил своей девушке, признался ей в любви, положил трубку и совершил суицид через повешение во дворе своего дома", — сообщили в полиции.

Обеспокоенная поздним звонком девушка неоднократно звонила ему, однако трубку уже никто не брал. Уже после того, как парня нашли мертвым, родственники сообщили печальную весть девушке.

Утром в 8:00 того же дня прохожие обнаружили тело 19-летней девушки, которая также покончила жизнь самоубийством, прыгнув с крыши недостроенной многоэтажки по пр. Героев Украины.

Со слов свидетелей и соседей, семьи молодых людей благополучные, они имели нормальные отношения.

Следователями Центрального отдела полиции начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство), как требует процедура в случае происшествий со смертельным исходом.

Тела умерших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине парень зарезал экс-возлюбленную и повесился.

Фото: @UA.National.Police.Nikolaev.