Наслушался российской пропаганды. В зоне АТО поймали экс-боевика ДНР, видео допроса

Мужчина под влиянием идей "русского мира" прибыл в Донецк и присоединился к боевикам еще в начале июля 2014 года.
Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической ДНР в районе проведения АТО.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Мужчина под влиянием идей "русского мира" прибыл в Донецк и присоединился к боевикам еще в начале июля 2014 года.
После массового освобождения украинскими войсками оккупированных городов и поселков, террорист длительное время скрывался у родственников в одном из населенных пунктов Донетчины. Именно там его и задержали правоохранители.
В настоящее время открыто уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что в "Борисполе" поймали боевика из "Оплота".
Видео: Служба безпеки України.