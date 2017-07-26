Наслушался российской пропаганды. В зоне АТО поймали экс-боевика ДНР, видео допроса

Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической ДНР в районе проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Мужчина под влиянием идей "русского мира" прибыл в Донецк и присоединился к боевикам еще в начале июля 2014 года.

После массового освобождения украинскими войсками оккупированных городов и поселков, террорист длительное время скрывался у родственников в одном из населенных пунктов Донетчины. Именно там его и задержали правоохранители.

В настоящее время открыто уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Борисполе" поймали боевика из "Оплота".

Видео: Служба безпеки України.