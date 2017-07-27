Разбойное нападение на предпринимателя у банка Одессы, опубликованы видео

В Одессе у отделения банка "Восток" на Ришельевской, 33 произошло разбойное нападение.

По информации очевидцев, трое бандитов с пистолетом, молотками и битами напали на автомобиль Hyundai Tucson с киевскими номерами, в котором находился предприниматель, только что забравший из финучреждения крупную сумму наличными, сообщает "Думская".

Налетчики разбили окна в машине, несколько раз выстрелили в воздух и вытащили сумку с деньгами. После этого они скрылись на автомобиле Skoda Octavia белого цвета.

Пострадавший, как и бандиты, с места происшествия уехал. Сейчас полиция пытается его разыскать. В банке правоохранителям называть имя мужчины отказались.

Напомним, в Киеве грабители отобрали у мужчины 200 тысяч гривен. Трое неизвестных напали на мужчину, совершили четыре выстрела из неустановленного оружия в область головы, пострадавший остался жив.

Фото: timer-odessa.net; Видео: National Geographic UA; Думская