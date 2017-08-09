ДТП на Ровенщине. Кроссовер на встречке протаранил фургон, погибли пятеро, в том числе беременная

В среду, 9 августа, в Сарненском районе Ровенской области на автодороге Киев — Ковель произошло ДТП, в результате которого погибли 5 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Ровенской области.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге Киев — Ковель поступило в полицию сегодня, 9 августа, около полудня. По предварительной информации, на автодороге вблизи села Ивановка столкнулось два автомобиля, в результате чего погибли пять человек", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.

В результате ДТП погиб водитель и два пассажира кроссовера: беременная женщина и два мужчины. В салоне Volkswagen Caddy кроме водителя, погибшего на месте, находились четыре человека: жена и три внука. Женщина от полученных травм скончалась в больнице, двух детей госпитализировали в реанимацию, еще одного ребенка — в травматологию Сарненской центральной больницы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты, спасатели и врачи. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье поезд протаранил легковушку, погибли четыре человека.

Фото: rv.npu.gov.ua.