На Николаевщине бандит планировал убийство бизнесмена и побег с украденными деньгами в Крым

В Первомайске Николаевской области 20-летний злоумышленник планировал убить бизнесмена прямо в центре города и, отобрав у него немалые деньги, бежать в Крым.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что жертвой должен был стать 40-летний богатый местный житель.

Несмотря на свой юный возраст, преступник все тщательно спланировал, просчитал заранее возможные варианты развития событий.

"Он незаконно приобрел оружие, глушитель к нему, переделал его в боевое состояние и разыскал сообщников, которые согласились помогать ему после убийства переодеться и беспрепятственно исчезнуть. Также он обдумал пути бегства, выбрал место и примерную дату нападения. Он решил убить предпринимателя, чтобы не оставлять его в свидетелях", — говорится в сообщении.

Информацию о подготовке к особо тяжкому преступлению получили полицейские и перед правоохранителями встал главная задача — спасти человеку жизнь.

"За полтора месяца работы полицейские под руководством прокуратуры Николаевской области узнали о замысле злоумышленника и задокументировали его действия в полном объеме. Любая ошибка оперативников могла бы стоить предпринимателю жизни.

Оказалось, что молодой человек довольно профессионально разбирается в оружии и имеет дома целый арсенал, в том числе и боевую гранату.

Собрав достаточную доказательную базу, 19 августа правоохранители приняли решение задерживать преступника, чтобы не было поздно.

Для проведения рискованной спецоперации в сопровождении спецподразделения полиции КОРД в Первомайск отправились опытные сотрудники Управления уголовного розыска, следователи Следственного управления, эксперты и взрывотехники.

На момент прибытия правоохранителей злоумышленник испытывал в гараже своего деда подготовленное к убийству оружие. Услышав выстрелы, полицейским нужно было действовать быстро. За считанные секунды стрелок был уже в наручниках.

Отстреливал парень обрез винтовки Мосина патронами калибра 7,62 мм и предусмотрительно успел избавиться от гильз, бросив их в выгребную яму.

По месту его проживания во время санкционированного обыска в гараже полицейские нашли более сотни патронов различного калибра 9 мм, 5,45 мм, 7,62 мм и 16-го, граната РГН, части к пистолету Макарова и винтовки, а также самодельные детали к оружию.

Оснащенный пистолет иностранного производства преступник держал под подушкой, "готовясь в случае развертывания боевых действий": именно так он объяснил наличие такого количества оружия и боеприпасов.

В расчете на неосведомленность правоохранителей, задержанный начал уверять их, что вообще плохо разбирается в том, что принес в дом от случайных знакомых, мол только сегодня просто для развлечений решил пострелять "пульку" — сообщили в полиции.

Задержанному инкриминируется подготовка к совершению умышленного убийства и разбойного нападения, а также незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине предотвратили заказное убийство.

Фото: mk.npu.gov.ua.