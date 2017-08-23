В Ровно ограбили валютчика. Разбили стекло авто и отобрали 800 тысяч, опубликованы фото

Инцидент произошел на улице Макарова.
Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Ровенской области.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Макарова.
Двое злоумышленников разбили стекло в автомобиле Volkswagen Т4 и завладели сумкой с денежными средствами в сумме около 800 тысяч гривен и более 6 тысяч долларов и скрылись с места происшествия на своем авто.
В полиции отметили, что 45-летний водитель, которому и принадлежат похищенные деньги, находился в салоне и не пострадал. Он занимается обменом валюты.
Сведения по факту грабежа, совершенного в особо крупных размерах, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества. Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к уголовному преступлению, и их места пребывания.
Напомним, ранее в Киеве на улице Зоологической произошло вооруженное ограбление. Неизвестные в медицинских масках расстреляли мужчину, забрали сумку и скрылись.
Фото: rv.npu.gov.ua.