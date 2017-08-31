На Львовщине парень задушил девушку из-за насмешки после интима

В начале августа — 2 числа — возле одного сел Яворовского района Львовской области местный житель задушил девушку, которая приехала к нему в гости, из-за насмешки после интимных отношений.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что гостья — 24-летняя жительница Тернопольщины, 14 июля ее отец обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери, поле чего она была объявлена в розыск.

"2 августа разыскиваемая… приезжала в село, где встретилась с 24-летним местным жителем. Парень признался правоохранителям, что он познакомился с девушкой по телефону и пригласил ее приехать к нему в гости", — отметили в полиции.

Та согласилась, молодой человек встретил ее, и пара пошла на прогулку к озеру, расположенного у села. После интимных отношений девушка начала смеяться со своего партнера, тогда он задушил ее, пошел домой за лопатой, вернулся на место совершения убийства и закопал тело.

На месте, указанном злоумышленником, полицейские обнаружили труп жертвы. Парень задержан, начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, ему уже сообщили о подозрении.

Напомним, 30 августа рано утром в села Орловка Одесской области парень зарезал бывшего одноклассника при свидетелях и прямо перед камерой наблюдения. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: lv.npu.gov.ua