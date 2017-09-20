"Не понравился" подчиненный. Командир "морпехов" ДНР расстрелял рядового боевика

Несмотря на усилия российского командования по улучшению положения дел, в частях и соединениях оккупационных войск продолжаются случаи грубых нарушений воинской дисциплины, дезертирства и других правонарушений и преступных действий.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 10 сентября командир одного из подразделений 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка "морской пехоты" ДНР по причине личной неприязни расстрелял подчиненного военнослужащего.

Ранее "Главред" сообщал, что в январе 2017-го российский офицер расстрелял из пулемета боевика за отказ выполнять приказ.

Также напомним, что в июне 2017-го в оккупированном Седово "морпех" ДНР застрелил российского военного.