Крушение военного самолета на Хмельнитчине: названы имена погибших пилотов

В пятницу, 29 сентября, в Хмельницкой области в результате крушения военного самолета погибли пилоты подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.

Об этом пишет Depo.Хмельницкий, ссылаясь на данные военных.

В то же время издание уточнило, что обломки борта находили в радиусе километра от места падения.

По факту случившегося прокуратура Хмельницкого гарнизона внесла сведения в реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование по ст. 416 (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Видео с места крушения самолета

Напомним, 29 сентября днем во время выполнения учебного полета в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области упал учебно-военный самолет Л-39, погибли два пилота.

Фото: khm.depo.ua, видео: 112 Украина