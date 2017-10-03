В Одессе мужчина в магазине порезал парня и девушку

В Одессе мужчина в магазине нанес ножевых ранений молодой паре.

Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции охраны в Одесской области.

"Около 17 часов на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал "Тревога" из охраняемого продуктового магазина", — говорится в сообщении.

По словам продавщицы, неизвестный пьяный мужчина напал с ножом на парня и девушку в магазине. Правоохранители задержали нападавшего, который оказался ранее судимым 34-летним местным жителем.

На место происшествия срочно вызвали медиков, которые оказали помощь раненым людям. Также отмечается, что очевидцы инцидента пытались совершить самосуд над злоумышленником.

В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-следственных мероприятий, рецидивисту "светит" до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Подольском районе Киева в одном из кафе произошла драка, позже посетитель ударил ножом сотрудника заведения, пострадавший попал в больницу, а злоумышленник — задержан.