"Школьное перемирие". Под Мариуполем оккупанты пустили в ход "Грады"

На Донбассе с начала суток в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных получили ранения.

Об идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"С полуночи в районе проведения АТО зафиксировано 4 случая нарушения перемирия со стороны противника. Но даже незначительная активность российско-оккупационных группировок ярко свидетельствует о циничности действий противника в условиях перемирия. Так, около часа ночи боевики из автоматического гранатомета обстреляли наши позиции в районе Гнутово на Мариупольском направлении", — сообщили в пресс-центре.

В ответ украинские военные применили оружие на поражение.

В результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения.

Кроме того, сегодня, впервые с начала школьного перемирия, пророссийские наемники применили реактивную систему залпового огня "Град".

"В 16 часов враг выпустил 15 снарядов из "Града" по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутово", — говорится в сообщении штаба.

На Донецком направлении с полуночи противник дважды обстреливал юго-восточные окраины Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее в штабе сообщали, что за прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие в зоне АТО.