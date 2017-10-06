Шпионил за военным объектом. В Одесской области возле части ВСУ задержали подозрительного мужчину

В пятницу, 6 октября, в Одесской области возле воинской части Вооруженных сил Украины военнослужащие задержали подозрительного мужчину, который вел наблюдение за военным объектом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Предварительно установлено, что гражданин Ф. является уроженцем Закарпатской области. При себе мужчина имел загранпаспорт и сим-карту российского мобильного оператора, зарегистрированную в Калининграде (РФ). По учетным данным он в последнее время неоднократно пересекал государственную границу Украины.

"Для выяснения цели пребывания в непосредственной близости от воинской части, которая охраняется, задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины", — добавили в Генштабе.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.