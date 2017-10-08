ДТП в Николаеве. Рейсовый автобус насмерть сбил двух человек

В субботу вечером, 7 октября, на въезде в Николаев рейсовый автобус насмерть сбил двух человек.

Об этом говорится в сообщении интернет-издания 0512.com.ua.

По предварительной информации, два человека в неположенном месте пытались перейти дорогу. В этот момент на трассу выехал автобус, водитель которого не успел затормозить и допустил столкновение.

Мужчина и женщина от сильного удара умерли на месте происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине Volkswagen влетел в фуру, три человек погибли.

Фото: 0512.com.ua.