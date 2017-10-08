В Донецкой области за неделю поймали 35 боевиков и их пособников

В Донецкой области сотрудники правоохранительных органов за неделю задержали 35 террористов, а также их пособников.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации областной полиции.

Отмечается, что полицейские, несущие службу на блокпостах региона, проверили более 36 тысяч жителей, а также более 18 тысяч легковушек и грузовиков. В результате были зафиксированы 73 правонарушения. Больше всего правонарушений обнаружено сотрудниками Центрального (Мариуполь) и Волновахского отделов полиции.

Так, по данным правоохранителей, мариупольские полицейские доставили в территориальные подразделения местной полиции 2 человек, подозреваемых в непосредственном участии в незаконных вооруженных формированиях, и обнаружили 2 разыскиваемых преступника.

В Волновахе, в свою очередь, выявлены 3 вероятных участника НВФ, кроме того, установлены 3 человека, которые находились на территории Украины незаконно.

"Всего же полицейские Донецкой области отработали 30 человек, которые, согласно имеющимся базам МВД, участвовали в нелегальных террористических подразделениях так называемой "ДНР" и еще 5 человек, которые поддерживали с ними тесную связь. Нашли жителя, который числился в полицейских базах как без вести пропавшее лицо, и привлекли к ответственности 5 разыскиваемых преступников", — отчитались в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что под Волновахой поймали боевика ДНР.