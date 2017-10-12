Побили женщину, разбили витрину и угрожали пистолетом. В Одессе повязали пьяных экс-"правосеков"

В четверг днем, 12 октября, в Одессе правоохранители задержали троих бывших бойцов "Правого сектора", которые в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко избили женщину и угрожали прохожим пистолетом.

Об этом УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы.

Отмечается, что на территории парка трое нетрезвых мужчин приставали к гражданам, угрожали прохожим пистолетом и провоцировали конфликты.

В ходе противоправных действий мужчины, в частности, нанесли телесные повреждения женщине, разбили стеклянную витрину спортивного клуба, а также повредили имущество передвижного торгового лотка.

"Двое сотрудников муниципальной охраны усмирили злоумышленников и удерживали их до прибытия полицейских. Через несколько минут прибыли патрульные, которые задержали правонарушителей", — сообщили в пресс-службе. При задержании у них изъяли пистолет и два ножа. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных передали следователям.

Как сообщил пресс-секретарь одного из заместителей мэра Одессы Николай Покровский, примерно в 13:40 в парке им. Шевченко к сотрудникам КП "Муниципальная охрана", патрулирующим территорию, обратилась женщина и сообщила, что в районе скейтпарка трое неизвестных в военной форме, имея признаки алкогольного опьянения, разгуливают с пистолетом и ножом. Женщина сообщила, что злоумышленники пристают к прохожим и нанесли телесные повреждения девушке.

"Угрожая оружием сотрудникам муниципальной охраны, правонарушители сообщили о том, что у них имеется при себе граната, и они состоят в "Правом секторе". Используя приемы рукопашного боя, два сотрудника КП обезвредили хулиганов", — рассказал Покровский.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники исключены из ДУК "Правый сектор" в 2015 году за систематическое употребление алкоголя. Один из нарушителей доставлен в больницу, двое — в отделение полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве уличная ссора закончилась стрельбой, есть пострадавшие.

Фото: @odesapolice.