Новые потери оккупантов. В ЛНР из-за неосторожного обращения с гранатой есть погибший и раненый

В зоне АТО на Донбассе оккупанты продолжают нести потери в результате ведения "дружественного огня" по своим позициям.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам антитеррористической операции (АТО) Андрей Лысенко со ссылкой на данные разведки, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В так называемом 6-м отдельном мотострелковом полку противника, в результате неосторожного обращения с гранатой, один боевик погиб, еще один получил ранения", — рассказали в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что ЛДНР комиссия из России начала проверки, ищет "стрелочников".

Видео: Ukraine Crisis Media Center.