Пьяная драка на Киевщине. Бывший зэк закопал убитого односельчанина у себя во дворе

В селе Калиново Таращанского района Киевской области задержан местный житель, который убил своего знакомого, а тело закопал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что к шерифу обратилась жительница села Калиново, с просьбой разыскать ее пропавшего родственника. Уже через несколько часов участковый полицейский вместе со своим коллегой раскрыли таинственное исчезновение 47-летнего мужчину, найдя его тело, закопано во дворе одного из местных жителей.

Установлено, что 47-летний мужчина пришел в гости к своему товарищу. После употребления алкоголя между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Хозяин с кулаками набросился на своего гостя. Когда понял, что натворил беду, закопал тело несчастного у себя во дворе, скрыв следы преступления.

По словам старшего участкового полицейского Таращанского отдела полиции Евгения Мовчана, искали тело пропавшего мужчины во дворе всю ночь, поскольку владелец усадьбы не сознался в содеянном и вел себя, как будто ничего не произошло.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. 40-летний мужчина, который уже отбыл наказание за совершение аналогичного преступления, признал свою вину, дал правдивые показания.

Тело покойного мужа направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

На месте полиции полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе окровавленную верхнюю одежду погибшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали троих бывших бойцов "Правого сектора", которые в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко избили женщину и угрожали прохожим пистолетом.

Фото: kv.npu.gov.ua.