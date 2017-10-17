Майор обложил "данью" бизнесменов. На Луганщине на взятках попался начальник горотдела полиции

На Луганщине сотрудники СБУ, военной прокуратуры и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины прекратили коррупционную деятельность начальника одного из городских отделений полиции ГУ НП в Луганской области, который обложил данью местных предпринимателей.

Об этом говорится в сообщении областного управления СБУ в Facebook.

В сообщении отмечается: " В обмен на обещание не создавать им проблемы и не препятствовать в торговле на местном рынке майор полиции ежедневно взимал с каждого из них по несколько сотен гривен.

12 октября взяточник был задержан в собственном кабинете после получения четырех тысяч восьмисот гривен — очередной взятки за беспрепятственную торговлю сельскохозяйственной продукцией.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей".

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области на взятке поймали прокурора и депутата облсовета.