Волонтер рассказала о новых потерях врага: в зоне АТО уничтожены 9 оккупантов

Боевики на Донбассе понесли новые потери. В зоне АТО были уничтожены 9 оккупантов.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщила на своей странице в Facebook.

"Сижу себе спокойно в своей Вейшнории, и тут звонок из Украины — Фея, срочно девять пакетов...Ну шо делать? Щас мои рабы малюют звездочки", — написала она.

Напомним, ранее Быкова сообщила, что на передовой в зоне АТО боевики потеряли три блиндажа.