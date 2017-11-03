Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого нашли возле места гибели Самарского

Мужчину, тело которого нашли возле убитого председателя фракции "БПП" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского, могли лишить жизни в результате конфликта, переросшего в драку.

Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Северодонецке сотрудниками полиции во время отработки территории города, возле дома № 28 по улице Центральной, был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Полицией уже установлено и задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления", — написала она.

По словам пресс-секретаря, по результатам следственно-оперативных действий установлено, что в одной из квартир дома по ул. Первомайской между гостем и 27-летним владельцем квартиры произошел конфликт, который перерос в драку.

"Владелец помещения нанес гостю телесные повреждения, от которых тот скончался. Чтобы избавиться от тела, злоумышленник вытащил пострадавшего из квартиры и личным автомобилем вывез и оставил тело возле дома № 28 по пр. Центральному г. Северодонецка", — сообщила Погукай.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, депутату горсовета Северодонецка Луганской области, председателю фракции "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Сергею Самарскому разбили голову, его нашли мертвым в городе в ночь на пятницу — 3 ноября.

Фото: Фейсбук Т.Погукай.