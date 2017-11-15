В Харькове неизвестные щедро плеснули кислотой на машину генконсула РФ

В Харькове неизвестные повредили кислотой иномарку генерального консула РФ.

Такое сообщение опубликовано отделом коммуникации полиции Харьковской области на странице "Поліція Харківщини" в социальной сети Facebook.

Вылитое на иномарку вещество разъело лакокрасочное покрытие на капоте и дверях. С соответствующим заявлением 13 ноября в полицию обратился 46-летний Генеральный консул Российской Федерации в Харькове.

Сотрудники Следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции осмотрели машину и место инцидента, а также опросили заявителя и возможных свидетелей.

Факт события уже внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают всех причастных к нему людей.