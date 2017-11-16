В Харькове легковушка на куски разломала двери в торговый центр: видео

Сегодня, в четверг, 16 ноября, около 14.00 водитель легкового автомобиля Renault Logan, будучи одетым в форму работника "Новой Почты", протаранил вход в харьковский торгово-развлекательный центр "Караван".

Такое сообщение опубликовало "УНИАН" со ссылкой на представителей пресс-службы торгового центра.

В результате аварии никто не пострадал. Серьезный ущерб был причиненный только дверям ТРЦ. Остальные детали происшествия сейчас выясняются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше нетрезвый украинец на грузовике протаранил легковушку.