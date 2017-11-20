ЧП в АТО. На Донецком направлении погибли три воина ВСУ

В воинской части, которая выполняет задачи на Донецком направлении в зоне Антитеррористической операции, погибли трое украинских военнослужащих.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

"19 ноября погибли трое военнослужащих. По предварительной информации, это произошло в результате неосторожного обращения с печным оборудованием. Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работают оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры", — говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе подчеркнули, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее в штабе сообщали, что ситуация в районе проведения АТО остается сложной. За прошедшие сутки, 19 ноября, боевики 26 раз нарушили перемирие — 1 боец Вооруженных сил Украины травмирован.